Украина Цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара

2020-01-15 20:00 231

 

Киевводоканал сообщает, что пересмотрит тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год

В проекте, который пересмотрят 24 января, предложены следующие тарифы для Киевводоканала (без НДС):

а) на централизованное водоснабжение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 4,16 грн за 1 куб. м (сейчас - 3,69 грн);

- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 11,20 грн за 1 куб. м (сейчас - 9,86 грн);

б) на централизованное водоотведение:

- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 2,44 грн за 1 куб. м (сейчас - 2,41 грн);

- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 7,85 грн за 1 куб. м (сейчас - 7,49);

 

То есть бытовым потребителям вместе с НДС предлагают новый тариф на водоснабжение - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водоотведение - 9,42 грн за 1 куб. м.

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