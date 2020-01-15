Цена на воду стремительно взлетит: когда киевлянам ждать нового удара

Киевводоканал сообщает, что пересмотрит тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2020 год
В проекте, который пересмотрят 24 января, предложены следующие тарифы для Киевводоканала (без НДС):
а) на централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 4,16 грн за 1 куб. м (сейчас - 3,69 грн);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 11,20 грн за 1 куб. м (сейчас - 9,86 грн);
б) на централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 2,44 грн за 1 куб. м (сейчас - 2,41 грн);
- потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, - 7,85 грн за 1 куб. м (сейчас - 7,49);
То есть бытовым потребителям вместе с НДС предлагают новый тариф на водоснабжение - 13,44 грн за 1 куб. м, а на водоотведение - 9,42 грн за 1 куб. м.