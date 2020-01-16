Мир Монополия Газпрома разрушена, на европейский рынок вышел серьезный игрок

2020-01-16 13:44 192

Израиль начал поставки газа в Египет в рамках проекта по поставкам сжиженного природного газа в Европу, что создаст серьезную конкуренцию российскому Газпрому на европейском рынке.

Как сообщает Bloomberg, в Египте начало поставок назвали важным этапом развития, который послужит интересам обеих стран. Стоимость десятилетнего контракта составляет 15 миллиардов долларов. Трубопровод, соединяющий Синайский полуостров с югом Израиля, простаивал шесть лет из-за нехватки газа, а также регулярных нападений боевиков. Он был построен для поставок в обратном направлении, но в 2018 году израильские Delek Drilling и Noble Energy Inc. подписали нынешний контракт с египетской Egyptian East Gas.

В октябре 2019-го предполагаемые объемы прокачки были увеличены на 35 процентов по сравнению с начальным уровнем. Также Израиль в начале года подписал трехстороннее соглашение с Кипром и Грецией о строительстве Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который позволит отправить газ с израильского месторождения Левиафан и кипрского Афродита в континентальную Европу.