Мир НЕИЗВЕСТНЫЙ ШТАММ ПНЕВМОНИИ - НОВЫЙ ВИРУС ВЫРВАЛСЯ ИЗ КИТАЯ

2020-01-16 15:46 351

В Японии зафиксировали неизвестный вид пневмонии, ранее замеченный на территории Китая и Таиланда. Мужчина из города Канагава съездил в Ухань, где заразился вирусом, по приезду домой его госпитализировали.

Как сообщает Aljazeera, Всемирная организация здравоохранения предупредила больницы всего мира, что новый вирус может и дальше распространяться. В понедельник появилась информация о зараженной китаянке на территории Таиланда. Таким образом зафиксировано первое заболевание данным вирусом за пределами Китая.

В Китае уже начинают опасаться из-за возможного повторения атипичной пневмонии. С ноября 2002 по июль 2003 вирус распространился в 37 странах мира, заразил более 8 тысячи человек, а его жертвами стали 774 человека. Симптомы пневмонии - лихорадка, кашель, сильная головная боль, головокружение.

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