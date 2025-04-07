Экономика От введения скандальных пошлин Дональда Трампа больше всего выиграл Китай

2025-04-07 09:36

Китайский лидер Си Цзиньпин выиграл от введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на товары по всему миру, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Си не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться этими разногласиями ослабленного Запада", - говорится в материале.

Издание отмечает, что введение Трампом пошлин на товары из ряда стран Азии приведет к тому, что они окажутся под влиянием Китая или так и не смогут освободиться от него. Газета среди таких государств называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину 46%), Таиланд (36%), Индонезию (32%), Филиппины (17%).

Кроме того, введение пошлин по Евросоюзу отразится на усилиях американских дипломатов "увести европейские страны от чрезмерной экономической зависимости от Китая".

"Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся", - пишет издание.