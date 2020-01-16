Украина Верховная Рада приняла закон о среднем образовании. Что изменится

2020-01-16 15:55 267


Депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом проголосовали за закон о среднем образовании. «За» проголосовали 327 нардепов.

Что изменится, согласно документу, для школьников:

✅ никаких конкурсов при зачисление в начальную школу.

✅ при необходимости можно учиться в больнице по индивидуальной программе.

✅ Минимум учеников в классе - 5, максимум для начальной/средней школы- 25-30.

✅ три модели изучения украинского языка и преподавания на нем в зависимости от типа школы и учащихся.

✅ длительность урока в первом классе - не более 35 минут, в 2-4 - 40 минут, в 5-12 - 45 минут.

Что изменится для педагогов:

✅ учителем может стать человек без педагогического образования.

✅ ставка учителя - 18 учебных часов, плюс надбавки за допобязанности - 10-25%.

✅ наставник для молодого учителя в первый год работы.

✅ директор школы избирается на 6 лет без возможности занимать должность два срока подряд.

✅ бессрочные договора с директорами школ прекращаются, с ними можно заключить контракт на 6 лет (с директорами пенсионного возраста - на год).

✅ учителей-пенсионеров на срочные контракты должны перевести до 1 июля 2020 года.

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