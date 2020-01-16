Мир Путин утвердил Мишустина на должности премьер-министра России

2020-01-16 16:04 249

 

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Об этом говорится в указе президента.

В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правления Российской Федерации".

Добавим, Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

Вчера Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему пост заместителя главы Совета безопасности РФ. Медведев занимал пост главы правительства РФ с 2012 года.

Путин отвел ему место в Совете безопасности России. Теперь Медведев будет заместителем председателя этой структуры.

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