Украина Киевлянам пообещали полтора десятка новых станций метро

2020-01-16 21:00 159

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает развитие и продолжение имеющихся линий метро, и строительство новых.

Это касается четвертой, Подольско-Выгуровской, а также, в перспективе пятой линии метрополитена, — сообщает Хвиля со ссылкой на Facebook-страницу Генплана.

Так, первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции Академгородок в сторону остановочного железнодорожного пункта Новобеличи, а Сырецко-Печерскую — от станции Сырец на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь.

Кроме этого, планируется открытие новой станции «Львовская брама».

На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции Ипподром вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко.

Также в планах предусмотрено строительство Подольско-Воскресенская линии — от станции Глыбочицкая до станции Радужная.

Между станциями Золотые ворота и Театральная планируют построить второй пересадочный узел.

На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​Вокзальная.

Более подробную информацию разработчики обещали предоставить позже.

Ранее сообщалось о том, как еще в 2017 году власти планировали построить пятую линию метро, которая должна была пройти по срединной зоне Киева от площади Шевченко до Дарницкого железнодорожного вокзала.

Тогда власти Киева внесли последние изменения в проект Генплана столицы, документ прошел государственную экспертизу и должен был внесен для принятия в Киевсовет.

В свою очередь, в конце 2019 года уже новый мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что линию метрополитена на жилой массив Киева Троещина удастся построить через 3–5 лет при условии достаточного финансирования.

Рассказывая об состоянии инфраструктуры столицы, Кличко заметил, что улучшить автосообщение между левым и правым берегом Днепра хотят к концу 2020 года.

При этом, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал обсуждение проекта «наземного метро» — аналога кольцевого «быстрого трамвая».

«Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, ​​назовем это так. Аналог кольцевого быстрого трамвая… В Германии он называется S-Bahn», — сказал Криклий.

По словам Криклия, данный проект в несколько раз дешевле существующего проекта метро на Троещину. И он сможет разгрузить трафик на левом берегу.

Министр подчеркнул, что срок строительства такого вида транспорта зависит от столичной власти.