Украина Украинцев предупредили о возможной апатии до конца рабочей недели из-за погоды

2020-01-16 21:30 126

Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине до конца недели ожидаются в основном дискомфортные погодные условия, и только иногда - субкомфортные. У людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что в течение 16 января, весь день, будет ощущаться дискомфортное состояние. Так, человек может испытывать значительную нагрузку на терморегуляционную систему, при котором возникает риск перегрева. При такой ситуации могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

В то же время может наблюдаться переохлаждение организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность и сонливость.

Почти в течение всей пятницы, 17 января, будет ощущаться субкомфорт. Так, когда человек чувствует умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущение - "очень тепло", могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.

В то же время, когда терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

В середине дня 17 января субкомфорт сменится дискомфортом, что будет ощущаться и в течение субботы, 18 января, и первой половине дня в воскресенье, 19 января, в то время, как ближе к вечеру воскресенья вернется субкомфортное самочувствие.

В понедельник, 20 января, вновь можно почувствовать дискомфорт.