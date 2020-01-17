Украина Гибель рейса МАУ PS 752: идентифицированы тела всех погибших украинцев

2020-01-17 13:16 219

В Тегеране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в результате крушения сбитого самолета МАУ.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, останки погибших передадут Украине до 19 января.

Специалисты МВД Украины, находящихся в Тегеране, накануне получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Теперь проводится подготовка для их транспортировки в Украину.

Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения сбитого самолета МАУ, пишет DW.

Власти стран хотят удостовериться, что Иран взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет и признает свои обязательства перед семьями жертв.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

К расследованию катастрофы украинского Boeing в Иране подключилась Канада

2020-01-16 12:14 354

Зеленский обсудил с Меркель обмен пленными и авиакатастрофу в Иране: подробности

2020-01-15 22:00 531

Авиакатастрофа в Иране: идентифицировано тела 4 украинцев

2020-01-15 19:00 477

фото Крушение Боинга: эксперты нашли осколки ракеты в кабине пилотов и креслах пассажиров

2020-01-15 12:43 483

Еще новости в разделе "Украина"

Гибель рейса МАУ PS 752: идентифицированы тела всех погибших украинцев

2020-01-17 13:16 219

КАРТА Сепаратисты применили оружие запрещенных калибров, погиб украинский солдат

2020-01-17 12:15 240

Допоможіть врятувати трирічного Дмитрика! У дитини посттравматична катаракта правого ока

2020-01-17 09:43 249

В Минобороны пояснили ситуацию с призывным возрастом украинцев

2020-01-16 22:00 495
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Гибель рейса МАУ PS 752: идентифицированы тела всех погибших украинцев 2020-01-17 13:16 219
КАРТА Сепаратисты применили оружие запрещенных калибров, погиб украинский солдат 2020-01-17 12:15 240
Допоможіть врятувати трирічного Дмитрика! У дитини посттравматична катаракта правого ока 2020-01-17 09:43 249
В Минобороны пояснили ситуацию с призывным возрастом украинцев 2020-01-16 22:00 495

Лента

16:28 Стихия пришла на помощь: Мощные ливни обрушились на Австралию и тушат пожары
15:36 Премьер-министр Гончарук уверяет, что его заявление об отставке законно
14:47 Зеленский поручил СБУ, Генпрокуратуре, МВД, НАБУ и ГБР расследовать записи Гончарука - дал две недели
14:12 США изменили своему главному принципу - ведут переговоры с террористами из "Талибан"
13:44 Даяна Ястремская пробилась в финал турнира в Аделаиде
13:16 Гибель рейса МАУ PS 752: идентифицированы тела всех погибших украинцев
12:43 Гончарук пояснил, что будет с Кабмином до решения Зеленского
КАРТА 12:15 Сепаратисты применили оружие запрещенных калибров, погиб украинский солдат
11:41 Отставка Гончарука: В Раде отменили час вопросов к Кабмину, министры собрались на консультации
11:14 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку - заявление уже у Зеленского