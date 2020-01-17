Украина Гибель рейса МАУ PS 752: идентифицированы тела всех погибших украинцев

2020-01-17 13:16 219

В Тегеране идентифицировали тела всех 11 украинцев, погибших в результате крушения сбитого самолета МАУ.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, останки погибших передадут Украине до 19 января.

Специалисты МВД Украины, находящихся в Тегеране, накануне получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Теперь проводится подготовка для их транспортировки в Украину.

Главы МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана договорились о механизмах сотрудничества с Ираном в расследовании крушения сбитого самолета МАУ, пишет DW.

Власти стран хотят удостовериться, что Иран взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет и признает свои обязательства перед семьями жертв.