Мир Смертельная пневмония: В Китае зафиксированы новые жертвы вируса нового типа

2020-01-17 17:31 345

Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае. Смерть была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй. Скончался 69-летний мужчина.

Отмечается, что первые симптомы заболевания пациент обнаружил 31 декабря, однако медицинская помощь не привела к улучшениям.

Напомним, первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января. Всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек. Из них пять – в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное. Ещев конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. После случаи заболевания были обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.

Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания. Пока специалисты не могут сказать, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

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