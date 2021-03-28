Коронавирус Когда эпидемия COVID в Украине пойдет на спад: прогноз инфекциониста

2021-03-28 13:30

 

Нынешняя волна эпидемии коронавируса должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля, однако к концу 2021 года может быть еще 2-3 подъема.

Об этом рассказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. По его словам, эпидемия постепенно переходит на центральные области и левобережья, количество больных растет в Харьковской, Николаевской и Сумской областях.

"Эта волна движется с запада на восток, чему способствовало попадание в Украину мутированных штаммов и формирование собственной мутации вируса. Но до 10 апреля все должно стабилизироваться и даже пойти на спад. Это мы уже видим на примере Ивано-Франковщины (область одной из первых усилила карантин из-за обилия больных. – ред)", – отметил врач.

По его словам, к пасхальным праздникам эпидемия относительно стабилизируется, а вот, что будет после праздников – спрогнозировать сложно. Есть риски, что очередной подъем может начаться со второй половины мая-начале июня.

"Мы должны настроиться, что в 2021 году может быть две, а то и три волны коронавируса. Будут ли они сильнее или поменьше – не ясно. Основная проблема связана с низкими темпами вакцинации, и это не добавляет оптимизма", – уточнил он.

Курпита отметил, что несмотря на официальную суточную статистику по заболевшим на уровне 12-16 тысяч, математическое моделирование ученых Национальной Академии Наук показало, что объективное количество больных – 50-60 тысяч ежедневно.

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