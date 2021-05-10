Коронавирус Беда не приходит одна: в Индии, наряду с коронавирусом, началась еще одна эпидемия

2021-05-10 17:20

В Индии началась эпидемия еще одного заболевания, сообщает BBC.

Так, параллельно с критической ситуацией, вызванной коронавирусом, в стране начали стремительно распространяться случаи мукоромикоза.

Болезнь иногда еще называют "черной плесенью". Она часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Индийский врач Акша Наир из Мумбаи рассказал, что рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Мукоромикозом заболевают примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Пациенты, страдающие этой грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа; опухоль и боль в глазу; опущение век; и нечеткость, что нередко приводит к потере зрения.

Вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Она смертельно опасна для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%.