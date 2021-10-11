Коронавирус Украинцев ожидает новая эпидемия

2021-10-11 19:40

Заболевания гриппом будут проходить сложнее на фоне пандемии

Ученые заявляют о новой эпидемии этой зимой. Медики прогнозируют, что на этот раз более серьезную угрозу несет грипп.

Заболевания гриппом будут проходить сложнее на фоне пандемии, передает focus.ua.

По прогнозам медиков, этой зимой грипп будет представлять большую угрозу, чем до этого. В первую очередь, это связано с тем, что большая часть естественного иммунитета, который люди вырабатывают к болезням, возникает в результате распространения этого заболевания среди населения.

Чтобы избежать эпидемии, медики советуют вакцинироваться от гриппа. Сделать это надо до сезонного заболевания. Украинцев и людей по всему миру медики просят не рисковать. В этом году врачи советуют привиться как от гриппа, так и от ковида.

Как сообщалось ранее, нет такого человека, который бы зимой ни разу не болел простудой. Причем, некоторые болеют по несколько раз за сезон.Терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько раз в году нормально болеть.

Напомним, как сообщалось ранее, профессор Дэйм Сара Гилберт рассказала о том, что SARS-CoV-2 в скором времени может превратиться в самый обычный коронавирус, самые разные штаммы которого в огромном количестве встречаются в природе. Подобное заявление от одного из создателей вакцины Oxford/AstraZeneca было сделано во время выступления на вебинаре Королевского медицинского общества.