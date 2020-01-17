Родным погибших в Иране канадцев выплатят по 19 тысяч долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Об этом он сказал в эфире телеканала CPAC.
«Канада выплатит семьям канадцев, погибших в катастрофе под Тегераном, по 25 тыс. канадских долларов (19 тыс. долларов – ред.)» - пообещал он. Кроме того, Трюдо сказал, что репатриация тел погибших канадцев ожидается на протяжении ближайшей недели.
Тела погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране доставят в Украину 19 января. В этот день, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту «Борисполь».
Ранее мы сообщали, что пять стран, граждане которых погибли по причине сбития самолета МАУ разработали положение в дальнейшем сотрудничестве с Ираном.