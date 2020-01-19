Украина Минные поля в акватории Азовского моря: в ООС все разъяснили

2020-01-19 11:30 75

 

Корабельно-катерная группа ВСУ намерена установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, состав тактической группы Тритон в пятницу, 17 января, провел соответствующие учения - загрузку морских донных мин на корабль.

Сначала у военных было теоретическое занятие и принятие зачетов. А после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера Лубны отработал загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение мин в боеготовность.

В штабе уточнили, что корабельно-катерный состав "Тритон" тактической группы ВСУ всего лишь провел учения по минированию акватории Азовского моря.

"Мероприятия… имели исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривали каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - заверили в штабе.

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