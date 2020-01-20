Мир Смертельно опасный коронавирус нового типа вырвался из Китая

2020-01-21 14:45 408

В Южной Корее подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса, вспышка которого ранее охватила город в Китае.

Как сообщили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний, вирус нового типа обнаружили у 35-летней женщины, которая приехала из китайского города Ухань, где собственно началось распространение коронавируса.

Ей стало плохо в аэропорту Инчхон: поднялась температура, начались проблемы с дыханием и проявились другие характерные симптомы. Ее положили в местную больницу и изолировали.

Напомним, в Китае зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. Возбудителем вспышки стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов. 

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Мир

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