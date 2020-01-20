Украина Гончарук заявил о снижении на треть платежек за тепло и горячую воду

2020-01-20 16:30 225

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду для граждан за декабрь 2019 года снижены до 30%.

Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

«Уменьшение платежки уже сейчас — это результат, во-первых, совместной работы Президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А Правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках», — написал Гончарук.

Премьер министр отметил, что перерасчет осуществлен в 124 городах Украины на 131 предприятии теплокоммунэнерго.

Как сообщил Гончарук, суммы в платежках за тепло для 1-комнатных квартир снизились от 80 гривен в Киевской области до 292 гривен во Львовской.

 Для 2-комнатных квартир платежки за декабрь 2019 года уменьшены на сумму от 110 гривен (Черниговская обл.) до 435 гривен (Днепропетровская обл.).

Согласно перерасчету, суммы в платежках по 3-компатных квартирах уменьшены на сумму от 140 (Днепропетровская обл.) до 563 гривен (Ровенская обл.).

Алексей Гончарук отметил, что некоторые местные органы управления сделали скидку для населения за несколько месяцев. Например, в Тернополе люди получили скидку на теплоснабжение за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

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