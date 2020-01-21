Мир В США создают вакцину против нового китайского вируса - нужно не менее года

2020-01-22 08:12 210

Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против вызывающего пневмонию нового вируса в Китае. 

"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", – заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

Пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухане в провинции Хубэй зарегистрирован уже четвертый случай смерти человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.
По состоянию на вечер понедельника, 20 января, по официальным данным, общее число заболевших в Китае достигло 219 человек, 198 из них – в Ухане.

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В США создают вакцину против нового китайского вируса - нужно не менее года 2020-01-22 08:12 210
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