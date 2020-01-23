Мир В Египте нашли карту, где указан проход в мир мертвых

2020-01-23 17:00 255

В Египте археологи обнаружили карту, на которой указан проход в мир мертвых.

Проход, по мнению археологов, существовал в одной из поздних пирамид и его еще предстоит найти. Впрочем, это могла оказаться и просто метафора. Ученые заявили о том, что надписи, которые были обнаружены в саркофаге, найденном в некрополе Верхнего Египта, оказались древнейшей известной копией "Книги двух путей" - описания загробного мира и пути усопших по нему. Саркофаг был изготовлен около четырех тысяч лет назад.

"Книга двух путей" представляет собой изображения, показывающие путешествие умершего через загробный мир. Предположительно, это произведение было предшественником заупокойных книг Нового царства, в том числе "Книги мертвых", где тоже описываются маршруты через страну мертвых. Изображения находили в нескольких саркофагах и только в некрополе Дейр эль-Берша в центре страны, где хоронили правителей XV нома (номархов) Верхнего Египта во время Первого переходного периода и Среднего Царства.

В 2012 году археологи, которые проводили раскопки в Дейр эль-Берше, обнаружили разграбленную могилу. Она располагалась в похоронном комплексе номарха Аханахта I, который жил в правление XI династии (2130-1991 годы до нашей эры). В захоронении был найден саркофаг. Он был сильно поврежден, но все же можно было различить надписи, вероятно, заупокойных текстов.

Сначала исследователи решили, что саркофаг принадлежал предшественнику Аханахта, но затем поняли, что в нем покоится женщина по имени Анх. Кем она была, неизвестно.

В саркофаге сохранились фрагменты деревянных досок, на которых были надписи. Археолог Харко Виллемс занялся их исследованием. Ученый сначала сделал фотографии высокого разрешения, а потом обработал их с помощью программного обеспечения DStretch, которое позволяет улучшить качество изображений и увидеть до того неразличимые объекты. После этого Виллемсу удалось прочитать часть текста и увидеть изображения, которые оказались фрагментами "Книги двух путей". Исследователь сравнил их с уже известными вариантами и нашел два незначительных отличия в содержании текстов. Однако текст оказался древнейшим из известных вариантов.