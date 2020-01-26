Украина Зима отменяется – Украине обещают +8: синоптики порадовали прогнозом погоды

2020-01-26 13:00 324

 

Пока синоптики прогнозируют аномально теплый февраль, подходящий к концу январь тоже удивляет своей погодой. В воскресенье, 26 января, ожидается плюсовая температура, а местами и вовсе до +8. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны 2-5 градусов выше нуля, во Львовской области до +6 и без осадков.

Такой же будет погода в центральных, северных и восточных областях – никаких дождей или мокрого снега, а температура воздуха до +5. В Киеве 3-5 градусов тепла и без осадков.

А вот теплее всего синоптики обещают погоду на юге – 6-8 градусов выше нуля (лишь в Запорожской области на пару градусов ниже). Сухо и будет выходить солнце.


Тем не менее, такая погода удержится не долго – в ближайшие дни снова ожидаются мокрый снег и дожди по всей стране.

Зима в Украине продолжит удивлять и в следующем месяце. Последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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