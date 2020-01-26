Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кто - в 65: детальное разъяснение для украинцев

В Украине рассказали про страховой стаж для выхода на пенсию. Нововведения действительны с 2020 года.
Для назначения пенсии по возрасту в этом году нужно будет иметь 27 лет стажа для 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63 года нужно будет иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 65 - от 15 до 17 лет.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет
Кто выйдет на пенсию в 63 года
Кто выйдет на пенсию в 65 лет
Известно, что украинцы, которым не хватает трудового стажа, смогут его купить. Так, граждане могут заключать договор о добровольном участии в системе общеобязательного пенсионного страхования с органами Государственной налоговой службы. На основе этого документа определяется период, за который человек желает уплатить страховые взносы, и период, в течение которого они будут уплачены.
Плата за покупку одного месяца такого страхового стажа - 22 процента (ставка единого социального взноса) от минимальной заработной платы, которая составляет сейчас 4 173 гривны. То есть за месяц - 918,06 гривны. Однако это зависит от периода, когда сумма может удвоится и составить 1836,12 гривны в месяц.