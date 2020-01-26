Мир Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам

2020-01-26 12:00 243

Президент США Дональд Трамп отреагировал на персидском языке на предложение председателя иранской дипломатии снять санкции со страны, чтобы продолжить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

“Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо!”, - написал Трамп, и дублировал его в своем Twitter на языке фарси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что он “никогда не исключал возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии”.