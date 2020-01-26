Мир Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам

2020-01-26 12:00 243

 

Президент США Дональд Трамп отреагировал на персидском языке на предложение председателя иранской дипломатии снять санкции со страны, чтобы продолжить переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

“Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран хочет вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо!”, - написал Трамп, и дублировал его в своем Twitter на языке фарси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что он “никогда не исключал возможности того, что люди изменят свой подход и признают существующие реалии”.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

На следующей неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины

2020-01-24 19:34 654

Сенат США принял решение по импичменту президента Дональда Трампа

2020-01-22 15:46 531

Трамп за время президентства соврал более 16 200 раз – WP

2020-01-20 21:30 666

Зеленский признался, какие цели преследовал в беседе с Трампом

2020-01-20 12:43 576

Еще новости в разделе "Мир"

Китайские врачи назвали первые признаки заражения коронавирусом nCoV 2019

2020-01-26 15:00 375

Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам

2020-01-26 12:00 243

Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших

2020-01-26 11:30 339

Пентагон: 34 военных США получили мозговые травмы от ракетного удара Ирана

2020-01-25 12:30 654
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Китайские врачи назвали первые признаки заражения коронавирусом nCoV 2019 2020-01-26 15:00 375
Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам 2020-01-26 12:00 243
Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших 2020-01-26 11:30 339
Пентагон: 34 военных США получили мозговые травмы от ракетного удара Ирана 2020-01-25 12:30 654

Лента

15:00 Китайские врачи назвали первые признаки заражения коронавирусом nCoV 2019
14:30 Украина готовится к важным переговорам с ЕС: кто поедет в Брюссель
14:00 Зеленский анонсировал кадровые изменения нынешней власти
13:30 Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана
13:00 Зима отменяется – Украине обещают +8: синоптики порадовали прогнозом погоды
12:30 Как правильно завязать красную нить на руке, чтобы она приносила удачу
12:00 Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам
11:30 Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших
11:00 Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет, а кто - в 65: детальное разъяснение для украинцев
10:30 Пассажирам аэропорта "Борисполь" будут мерить температуру