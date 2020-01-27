Украина В Киеве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2020-01-27 14:12 261

В Киеве подтвердили один случай коронавируса. При этом не уточняется, какой именно вид вируса зафиксирован. Соответствующие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"За эпидсезон 2019-2020 г. учреждениями здравоохранения, осуществляющими эпидемиологический надзор за больными на гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ МЗ Украины" 73 образцы для исследования на грипп", – говорится в сообщении.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1", – добавили в учреждении.

Напомним, сегодня на заседании СНБО обсудили ситуацию с коронавирусом. Минздраву поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.

Ведомство должно распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.

Минфину поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием. Посольство Украины в Китае должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию страны. МИД будет рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

 

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