Мир Китай вводит военное положение в 15-миллионном городе

2020-01-28 18:30 276

Город Тяньцзинь, который находится на севере Китая из-за коронавируса объявил о введении военного положения.

Об этом говорится пишет группа Протесты в мире в своем Телеграмм-канале.

Отмечается, что городе Тяньцзинь проживает 15 миллионов населения. При этом власть подчинит больницы, а также полтысячи медицинских бригад военному управлению.

В свою очередь, Казахстан хочет приостановить железнодорожное сообщение с Китаем. Боле того, он уже приостановил действие 72-часового безвизового режима для граждан КНР. Он действовал в аэропортах страны, в целях недопущения распространения коронавируса из Китая.

А вот некоторые китайские деревни в провинции Хэбэй строят самостоятельно защитные стены и контрольно-пропускные пункты при въездах для того, чтобы защититься от смертельного коронавируса.

Подчеркивается, что в Китае компания Xiaomi в связи с коронавирусом закрывает свои магазины. А вот Южная Корея передает Китаю 2 миллиона масок, а также 100 000 защитных костюмов и очков.

При этом отмечается, что китайцы, занимавшиеся сборкой гаджетов Apple, возможно, не смогут выходить на работу из-за карантина. В связи с этой же причиной в провинции Хэнань может быть закрыта фабрика компании Foxconn, ключевого сборщика iPhone.

Ранее «Хвиля» сообщала, Китайский вирус убил уже сотню людей

Число смертельных случаев от коронавируса в Китае за истекшие сутки увеличилось до 106 человек.

Об этом пишет LIFE SHOT в своем Телеграмм-канале, передает Хвиля.

Напомним, ВОЗ дала неутешительную оценку глобального уровня риска коронавируса 2019-nCoV

Оценку риска нового коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий» изменила Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщается в ситуационном отчете ВОЗ от 26 января.

В конце 2018 года основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал мощный пандемический вирус в Китае, жертвами которого могут стать 33 миллиона человек в течение 6 месяцев.