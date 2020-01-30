Мир Звезда бразильских сериалов назначена министром культуры

2020-01-30 13:42 102

Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил звезду сериалов Реджину Дуарте на должность министра культуры.

По данным Guardian, Дуарте на посту главы бразильского Минкульта заменит Роберта Алвина, который был уволен после уличения в заимствовании речей нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса.

Звезде, известной своими ролями на телевидении в 1970-х и 80-х годах, предстоит справиться с ситуацией культурной войны между традиционно леваческим бразильским художественным сообществом и крайне правым президентом Болсонару.

Несмотря на то, что Дуарте тоже происходит из традиционно левого класса знаменитостей в Бразилии, она долго поддерживала правоцентристские партии и избирательную кампанию Болсонару в 2018 году.