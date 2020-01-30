Украина В Украину мчится весна: февраль обещает быть аномально жарким

2020-01-30 17:30 174

 

Январь в Украине завершается парадом атмосферных фронтов, один из которых принесет осадки

В Украину идет аномальная погода – в первых числах февраля в некоторых областях будет больше 10 градусов тепла. В то же время в ближайшие дни еще продолжатся дожди с мокрым снегом. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко, передает Сегодня.

По ее словам, половина Украины в пятницу все еще будет с мокрой погодой.

"Январь в Украине завершается парадом атмосферных фронтов, один из которых завтра принесет мокрый снег и дожди на западе, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. К вечеру осадки дойдут до Черкасской, Одесской и частично Кировоградской областей. Все, что не попадает в этот список, без существенных осадков (карта). Ветер будет юго-западный, порывистый, сильный. Температура воздуха в течение дня 1-5 градусов тепла, на юге – 4-9 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 31 января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер. Дневная температура воздуха около 3 градусов тепла.

Синоптик сообщила, что 1-2 февраля в Украине будет преобладать сырая погода, но в западных областях потеплеет до 10-12 градусов. Хотя на следующий день снова похолодает

"Градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны. Нынешняя зима держит фасон", – добавила Диденко.

Как сообщалось ранее, 29 января в Украине пошел обильный мокрый снег, а также не на шутку разбушевался ветер – в итоге без света остались сотни населенных пунктов.

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