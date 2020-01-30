В Национальной службе здоровья назвали тарифы на медуслуги

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для жителей Украины, за которые заплатит государство через НСЗУ.
Национальная служба здоровья Украины обнародовала проект постановления с тарифами на медуслуги, по этим тарифам НСЗУ будет платить разным медицинским учреждениям за каждый вылеченный случай.
Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, экстренную, специализированную амбулаторную, госпитальную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. В Нацслужбе уже посчитале, сколько будут платить за лечение украинцев:
За все перечисленные медицинские услуги платить будет Национальная служба здоровья Украины. Если в больнице пациенту намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – можно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.
В тарифы за медицинские услуги не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета, отмечают в НСЗУ.
В зависимости от сложности заболевания к наведенным тарифам может применяться повышающий коэффициент. Вместе с тем, если в госбюджете будет не хватать денег, то НСЗУ может пойти на уменьшение тарифов, применив коэффициент баланса бюджета.