Украина В Национальной службе здоровья назвали тарифы на медуслуги

2020-01-30 17:00 192

 

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг для жителей Украины, за которые заплатит государство через НСЗУ.

Национальная служба здоровья Украины обнародовала проект постановления с тарифами на медуслуги, по этим тарифам НСЗУ будет платить разным медицинским учреждениям за каждый вылеченный случай.

Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, экстренную, специализированную амбулаторную, госпитальную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. В Нацслужбе уже посчитале, сколько будут платить за лечение украинцев:

  • 19 332,31 грн – будет стоить оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
  • 16 001,43 грн – тариф за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
  • 8136,03 грн – за роды;
  • От 26 087,72 до 98 533,82 грн – за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
  • 4563,64 грн – базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу также могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
  • 4942 грн – за амбулаторное лечение у высокоспециализированных и специализированных врачей;
  • 943,92 грн – колоноскопия;
  • 204,12 грн – маммография;
  • 17 843,96 грн – диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
  • 20 663,68 грн – лечение туберкулеза;
  • 30 327,75 грн – диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
  • 7406,40 грн – психиатрическая помощь;
  • 1500,05 грн – диагностика и лечение лиц с ВИЧ;
  • 7865,64 грн – паллиативная медпомощь.

За все перечисленные медицинские услуги платить будет Национальная служба здоровья Украины. Если в больнице пациенту намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – можно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

В тарифы за медицинские услуги не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ госбюджета, отмечают в НСЗУ.

В зависимости от сложности заболевания к наведенным тарифам может применяться повышающий коэффициент. Вместе с тем, если в госбюджете будет не хватать денег, то НСЗУ может пойти на уменьшение тарифов, применив коэффициент баланса бюджета.

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