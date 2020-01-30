Украина Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень

2020-01-30 19:30 717

 

В открытом доступе был опубликован список марок автомобилей, которые в 2020 году попадут под специальные условия налогообложения.

Перечень был опубликован на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Так, в списке названы автомобили класса "люкс", выпущенные после 2015 года, которые оцениваются в сумму дороже 1,77 млн гривен. По сообщению ГНС, собственники такого транспорта должны будут заплатить налог фиксированной ставкой 25 тысяч гривен в год.

"Владельцы люксовых автомобилей будут платить транспортный налог за авто с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1771125 грн", - говорится в сообщении ГНС.

В частности, в этом списке оказались авто марок: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla и Toyota.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В МВД заявили о рекордном сокращении количества убийств в Украине

2020-01-30 19:00 192

31 января - Brexit: Украина ввела безвизовый режим для граждан Великобритании

2020-01-30 15:45 264

Для украинских водителей в Раде готовят новшество - можно лишиться прав

2020-01-30 09:10 4476

Доллар в Украине устремился к психологической отметке

2020-01-29 18:00 906

Еще новости в разделе "Украина"

Запрет мобильных в школе и не только: детали нового закона, который изменит жизнь украинцев

2020-01-30 22:00 69

В Украине 18 городов могут остаться без отопления

2020-01-30 21:30 96

В Минсоцполитики заявили, что украинцам не стоит ждать помощи от государства

2020-01-30 21:00 147

Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ

2020-01-30 20:00 189
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Запрет мобильных в школе и не только: детали нового закона, который изменит жизнь украинцев 2020-01-30 22:00 69
В Украине 18 городов могут остаться без отопления 2020-01-30 21:30 96
В Минсоцполитики заявили, что украинцам не стоит ждать помощи от государства 2020-01-30 21:00 147
Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ 2020-01-30 20:00 189

Лента

22:00 Запрет мобильных в школе и не только: детали нового закона, который изменит жизнь украинцев
21:30 В Украине 18 городов могут остаться без отопления
21:00 В Минсоцполитики заявили, что украинцам не стоит ждать помощи от государства
20:30 Доллар в обменниках достиг 25 гривен
20:00 Украинцам предложат по-новому закрепить цену на газ
19:30 Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень
19:00 В МВД заявили о рекордном сокращении количества убийств в Украине
18:30 Украинцам компенсируют задержки в соцвыплатах и зарплатах - как это будет
18:00 Соглашение о Brexit окончательно утверждено в ЕС
17:30 В Украину мчится весна: февраль обещает быть аномально жарким