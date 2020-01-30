Мир ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом

2020-01-30 23:00 150

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса в Китае «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с глобальной вспышкой вируса 2019nCoV», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру достигло 7834, в том числе 7736 — в Китае (почти 99% от всех подтвержденных случаев). Все 170 летальных случаев зарегистрированы в Китае.

По его словам, в настоящее время за пределами Китая зарегистрировали 98 случаев заражения китайским коронавирусом в 18 странах, включая восемь случаев передачи вируса от человека человеку (в Германии, Японии, Вьетнаме и США).

В подавляющем большинстве случаев коронавирус диагностировали у тех, кто путешествовал в китайский Ухань (где впервые зарегистрировали вирус 2019-nCoV), или контактировал с кем-то, кто посещал Ухань.

«Мы не знаем, какой ущерб может нанести вирус 2019-nCoV, если он распространится в стране с менее развитой системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к этому», — заявил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, объявление вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения не является вынесением «вотума недоверия Китаю».

«ВОЗ по-прежнему уверена в возможностях Китая контролировать вспышку. Основная причина объявления заключается не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах», — заявил Гебрейесус.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Коронавирус вызывает опасную форму пневмонии.

В Китае под карантином оказались более 50 миллионов человек, поскольку власти изолировали Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.