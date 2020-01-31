Мир Существование аномальной материи подтверждено - водород сжали до состояния металла

2020-01-31 20:30 135

Ученые подтвердили возможность существования аномальной материи. Напомним, ранее предполагалось, что при сверхвысоком давлении водород превращается в металл. Такой процесс может происходить в недрах газовых планет-гигантов.

Теперь же исследователи пришли к выводу, что для подобного фазового перехода водорода металл необходимо давление в 425 миллиардов паскалей. До сих пор проверить это было невозможно.

Специалисты усовершенствовали ячейку с алмазной наковальней. В ней два алмаза используют для сжатия материи до экстремальных значений, добиваясь давления в 600 гигапаскалей.

Ученые пытались наблюдать за процессом с помощью луча инфракрасного света, но оказалось, что сжатые образцы блокировали весь инфракрасный и видимый свет. В планах проверить, будет ли образец проводить электричество, это способно подтвердить теорию металлического водорода.