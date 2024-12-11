ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине сотню металлодетекторов для установки в школах

2024-12-11 13:34

Литва в ответ на заявленную Украиной необходимость обезопасить учеников и учителей во время войны передаст украинским школам 100 металлодетекторов. Об этом информирует литовский вещатель LRT.

Согласно данным МВД страны, стоимость этой помощи составляет около 300 тыс. евро.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что каждый из предоставленных инструментов укрепляет устойчивость украинцев и помогает обезопасить гражданское население и должностных лиц в военное время.

"Сто металлоискателей - это сто более безопасных школ и тысячи более безопасных украинских детей. Министерство внутренних дел вместе с подчиненными ему службами и дальше будет всячески поддерживать Украину", - акцентировала министерша.

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский шокировал данными - сколько ударов враг нанес по Украине за неделю

2024-12-09 16:33

США объявили о новом пакете военной помощи Украине почти на миллиард долларов

2024-12-09 08:23

Украинским беженцам в столице Литвы еще на год продлили бесплатный проезд

2024-12-07 19:20

Нидерланды готовят к передаче Украине 30 тысяч комплектов военной формы б/у

2024-12-06 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сколько украинских полицейских постоянно находятся на линии боевого столкновения

2024-12-11 14:39

Литва передаст Украине сотню металлодетекторов для установки в школах

2024-12-11 13:34

Оборонная поддержка Украины со стороны Эстонии уже превысила 500 миллонов евро

2024-12-11 12:30

Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам

2024-12-11 08:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сколько украинских полицейских постоянно находятся на линии боевого столкновения 2024-12-11 14:39
Литва передаст Украине сотню металлодетекторов для установки в школах 2024-12-11 13:34
Оборонная поддержка Украины со стороны Эстонии уже превысила 500 миллонов евро 2024-12-11 12:30
Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам 2024-12-11 08:24