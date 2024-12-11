ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине сотню металлодетекторов для установки в школах

2024-12-11 13:34

Литва в ответ на заявленную Украиной необходимость обезопасить учеников и учителей во время войны передаст украинским школам 100 металлодетекторов. Об этом информирует литовский вещатель LRT.

Согласно данным МВД страны, стоимость этой помощи составляет около 300 тыс. евро.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что каждый из предоставленных инструментов укрепляет устойчивость украинцев и помогает обезопасить гражданское население и должностных лиц в военное время.

"Сто металлоискателей - это сто более безопасных школ и тысячи более безопасных украинских детей. Министерство внутренних дел вместе с подчиненными ему службами и дальше будет всячески поддерживать Украину", - акцентировала министерша.