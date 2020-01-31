Мир Создан первый экспресс-тест для выявления китайского коронавируса нового типа

2020-01-31 13:44 219

Разработанный китайскими учеными тест может определить наличие опасного вируса в организме примерно за 10 минут. Он обладает высокой чувствительностью, максимально прост в использовании и удобен при транспортировке. Главное, что данный экспресс-тест не реагирует на другие родственные виды вирусов, исключая таким образом ошибочный диагноз.

Как сообщает агентство Синьхуа, соответствующий набор для быстрого проведения анализа на выявление вируса разработан экспертами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Набор позволяет получать результат от 8 до 15 минут. Экспресс-тест обладает высокой чувствительностью, он прост в использовании и удобен при транспортировке.

О разработке теста для диагностики китайского коронавируса также заявила французская компания Novacyt. Там считают, что их тест способен выявить штамм вируса 2019 года, что "отличает его от других тестов, которые менее специфичны и могут реагировать на другие родственные виды, что может привести к ошибочному диагнозу".

В Novacyt также указали, что их тестом уже заинтересовались в 10 странах. По словам представителей компании, тест будет представлен в эти выходные на выставке Medlab Expo на Ближнем Востоке.

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