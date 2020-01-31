Украина В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали китайца

2020-02-01 00:01 51

 

Молодой человек прибыл в Запорожье самолетом. Вскоре его отпустили, после чего он поехал в Днепр.

В Запорожье гражданина Китая, прибывшего в город самолетом, доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Однако позже отпустили. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после обследования выяснилось, что мужчина - здоров.

"Гражданин из Китая прибыл в Запорожье самолетом ... Во время осмотра возникло подозрение, что он может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV. Его отправили в инфекционное отделение больницы, но после обследования выяснилось, что он здоров", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, после осмотра в больнице, гражданин Китая отправился в Днепр, где учится.

Ранее сообщалось, что в Ровно госпитализировали девушку, вернувшуюся из Китая.

А во Львове двух мужчин, недавно вернувшихся из Китая, изолировали в инфекционной больнице. Оба львовянина имеют подозрительные симптомы.

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Украина

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