Украина Украинским водителям придумали очередную "подлянку"

2020-02-01 00:30 144

В Украине планируют серьезно увеличить сумму штрафов.

Так, в разы подорожает нахождение за рулем в пьяном видео, а также вождение под действием наркотическим препаратов. Так, в ряде стран такие штрафы могут составлять целых 9 тысяч евро. В то же время, в Украине за подобное серьезное нарушение, можно достаточно легко откупится, но в скором времени все изменится.

Так, в Европе и многих развитых странах штрафы за любые нарушения на дороге достаточно высоки, это же справедливо и для штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Во Франции, если у человека в крови найдут более 0,5 промилле, то его могут оштрафовать на 135 евро. А вот если количество промилле алкоголя в кров составляет 0,8 промилле алкоголя, то наказание ужесточается до 4500 евро или же тюремного заключения сроком до 2 лет. Если же вдобавок к этому в крови обнаружат наркотики, то штраф составит 9 тысяч евро или заключение до трех лет.

А вот в Великобритании можно садится за руль немного пьяненьким. Речь идет о 0,8 промилле. При этом, данный показатель, самый высокий среди стран ЕС. Правда, если вы все же перепьете, то размер штрафа будет немаленьким, а именно 6,5 тысяч евро.

Самые жесткие в плане алкоголя за рулем справедливо считаются скандинавские страны. Так, норма алкоголя в крови для Швеции составляет 0,2 промилле. При этом тут дифференцированная система штрафов. Минимальный штраф составляет сумму заработка водителя за 40 дней. Если же в крови найдено более 1,0 промилле, то человека могут посадить на три года, при этом правило распространяется и на тех, кто управляет лодкой.