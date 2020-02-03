Украина «Укрзализныця» анонсировала адресную доставку багажа: детали нововведения

2020-02-03 22:00 312

«Укрзализныця» вводит новую услугу для пассажиров - доставку ручной клади в / из поезда. Уже с 3 февраля этого года услуга будет предоставляться в пилотном режиме в трех поездах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 3-го февраля.

Так, железнодорожники проработают механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах «79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

«Укрзализныця делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой желающий, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, которые путешествуют самостоятельно, а также для людей с инвалидностью», - говорится в сообщении.

В частности, пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит на конечный адрес. Стоимость услуги - 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала - 350 грн, если от двери до двери.

Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и осуществляет поездку от станции первоначального отправления до конечной станции прибытия поезда.

К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.