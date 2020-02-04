Политика фото Рада отправила в отставку министра Алену Бабак и назначила на эту должность Шмыгаля

2020-02-04 11:42 123

Верховная Рада проголосовала за увольнение с должности министра развития общин и территорий Алены Бабак. За соответствующее решение высказались 266 депутатов.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины", - сказано в документе.

Напомним, Алена Бабак была назначена на эту должность в конце августа 2019 года. До того она была народным депутатом 8 созыва из фракции Самопомич. 16 января стало известно, что Алена Бабак написала заявление об отставке по собственному желанию. В тот же день СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду представление о назначении вице-премьером – министром развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Вскоре парламент назначил Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий Украины. Проект постановления № 2768 поддержали 278 народных депутатов.

Денис Шмыгаль - нынешний глава Ивано-Франковской ОГА. Ранее возглавлял Бурштынскую ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

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