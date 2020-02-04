Украина Началась регистрация на ВНО-2020: все, что нужно знать

2020-02-04 22:15 171

3 февраля началась регистрация участников внешнего независимого оценивания. НВ рассказывает все, что нужно знать о тестировании этого года.

Что такое ВНО

Внешнее независимое оценивание - экзамены в виде тестирования, результаты которых засчитываются и как результаты государственной итоговой аттестации, и как результаты вступительных экзаменов в вузы.

Кто должен сдавать ВНО

В 2020 году ВНО должны сдавать будущие абитуриенты в вузы, а также выпускники старшей школы, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в этом году получают полное общее среднее образование и будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Выпускники школ 2020 года, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в 2020 году получат полное среднее образование, должны сдать ВНО по

украинскому языку и литературе (это один тест)

математике или истории Украины (период ХХ - начало XXI века) - по выбору выпускника;

учебный предмет по выбору выпускника (математика, история Украины, биология, география, физика, химия,

английский, испанский, немецкий, французский языки).

Выпускники школ 2020 года, которые поступают в вузы могут сдать ВНО не более, чем по четырем предметам, причем тестирование по украинскому языку и литературе является обязательным.

Выпускники школ прошлых лет, поступающих в вузы, тоже могут сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам на выбор: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык, биология, география, физика, химия. Однако для них обязательных предметов нет.

По всем учебным предметам, будет установлен результат по шкале 100-200 баллов, а предметы для государственной итоговой аттестации также будут оценены по шкале 1-12 баллов.

Как зарегистрироваться на ВНО

Регистрация на ВНО-2020 проходит с 3 февраля по 24 марта.

Выпускники школ, студенты профессионально-технических училищ и колледжей должны зарегистрироваться на прохождение ВНО в своем учебном заведении (это нужно сделать до 17 марта 2020 года).

Для регистрации потребуются следующие документы:

Копия паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством). Если у вас ID-карта, в ней нет серии документа. В таком случае соответствующее поле в регистрационной форме надо оставить пустым. Если паспорт по каким-то причинам (например, в случае проживания на оккупированных территориях) отсутствует можно подать другой документ, в частности, копию свидетельства о рождении, копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность (для иностранцев или лиц без гражданства), копию справки об обращении за защитой в Украине или справку из учебного заведения с фотографией.

Две одинаковые фотографии для документов размером 3×4 см с изображением, соответствующим достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге).

Регистрационная карточка, которую можно сформировать самостоятельно, воспользовавшись специальным сервисом Зарегистрироваться или обратиться за помощью к лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, где вы учитесь.

Может также потребоваться:

медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания; копия свидетельства о смене имени, и/или свидетельства о браке и/или свидетельства о расторжении брака (для тех, в чьих документах есть расхождения в персональных данных); копия нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных для регистрации (для тех, кто подает документы, оформленные на иностранном языке); заявление о предоставлении возможности пройти внешнее оценивание по определенному (ым) предмета (ам) во время дополнительной сессии, в которой должна быть указана причина, делающая невозможным участие в основной сессии, и документ, подтверждающий эту причину.

На копиях документов выпускник должен написать Согласно оригиналу (без кавычек), поставить подпись, свои инициалы и фамилию, дату заверения копии.

Все документы нужно подать лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, в котором вы учитесь.

До 17 марта учебное заведение должно сформировать список тех, кто будет проходить ВНО, и отправить его вместе с представленными документами в региональный центр оценивания качества образования.

Подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат, который будет отправлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника внешнего независимого оценивания. Их должны вручить в учебном заведении, где вы учитесь.

Выпускники прошлых лет, которые поступают в вузы, могут зарегистрироваться самостоятельно. Комплект регистрационных документов нужно отправить в один из региональных центров оценивания качества образования.

Регистрация на ВНО для тех, кто не сдает государственную итоговую аттестацию и внесение изменений в регистрационные данные проходит с 3 февраля по 24 марта.

Кроме документов, перечисленных выше, нужно подать копию документа о полном общем среднем образовании (для лиц, которые получили полное общее среднее образование) или справку с места учебы (для учащихся (слушателей) заведений профессионального (профессионального технического) образования и студентов вузов, получающих полное среднее образование в 2020 году, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме ВНО).

Выпускники прошлых лет, которые не имеют возможности самостоятельно сформировать комплект регистрационных документов, могут обратиться за помощью к работнику одного из пунктов регистрации.

Отметим, что для поступления в вузы в 2020 году можно подавать сертификаты ВНО 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов.

Лица с временно неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии и регистрационных документов на электронный адрес, указанный в контрольно-информационном письме.

Подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат, который будет отправлен в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника внешнего независимого оценивания по адресу, указанному в регистрационной карточке.

Информация о результатах регистрации лиц, которые не могут указать соответствующий почтовый адрес в Украине (для тех, кто проживает или учится за границей, или на неконтролируемой территории), будет отправлена на электронный адрес, указанный ими при регистрации. Индивидуальные конверты таких лиц будут хранить в региональном центре. Участники внешнего оценивания смогут получить их в пунктах внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования или обратившись в региональный центр до начала проведения внешнего оценивания.

Что делать, если вам отказали в регистрации на ВНО

В течение периода с 3 февраля по 24 марта в регистрационные данные можно вносить изменения. Это предусмотрено для того, чтобы была возможность устранить причины, которые стали основанием отказа в регистрации.

Желающим сдать ВНО могут отказать в регистрации, если:

нет документов, подтверждающих достоверность информации в регистрационной карточке;

недостоверно указана информация;

регистрационные документы предоставлены лицом, которое не имеет права участвовать в ВНО;

неправильно оформлены документы для регистрации;

невозможно создать особые (специальные) условия для прохождения ВНО в соответствии с медицинским заключением.

Причина отказа будет выслана вместе с выпиской из протокола заседания регламентной комиссии. Решение об отказе в регистрации можно обжаловать в течение 14 дней со дня завершения регистрации. Для этого нужно подать апелляционное заявление в УЦОКО.

В случае необходимости после получения Сертификата можно перерегистрироваться (с 3 февраля по 24 марта).

Для перерегистрации необходимо внести изменения в регистрационные данные с помощью специального сервиса Внести изменения. Вход в сервис осуществляется по номеру и пин-коду сертификата. Для перерегистрации нужно оформить новую регистрационную карточку, повторно сформировать комплект регистрационных документов, вложив в него полученный ранее Сертификат. Пакет документов необходимо подать в соответствующий региональный центр так же, как и при первой регистрации.

Что нужно для допуска на ВНО

Все тесты ВНО начинаются в 11 часов. Допуск участников внешнего оценивания в пункт проведения ВНО начинается за 45 минут и прекращается за 10 минут до начала внешнего оценивания.

Участник внешнего оценивания для допуска в пункт ВНО обязательно должен предъявить:

Сертификат внешнего независимого оценивания;

документ, название и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем оценивании.

При отсутствии сертификата и документа, название и номер которого указаны в сертификате, участник внешнего оценивания не допускается к прохождению внешнего оценивания.

Участники внешнего оценивания, которые опоздали, в пункт ВНО не допускаются.

Время на выполнение заданий тестов ВНО в 2020 году

Английский язык - 150 минут

Биология - 150 минут

География - 150 минут

Испанский язык - 150 минут

История Украины - 150 минут

Математика - 180 минут

Немецкий язык - 150 минут

Украинский язык и литература - 180 минут

Физика - 180 минут

Французский язык - 150 минут

Химия - 150 минут.



График тестов ВНО в 2020 году

Математика - 21 мая (четверг)

Украинский язык и литература - 26 мая (вторник)

Физика - 28 мая (четверг)

Испанский язык - 01 июня (понедельник)

Немецкий язык - 01 июня (понедельник)

Французский язык - 01 июня (понедельник)

Английский язык - 2 июня (вторник)

История Украины - 4 июня (четверг)

Биология - 9 июня (вторник)

География - 11 июня (четверг)

Химия - 15 июня (понедельник).

Дополнительная сессия ВНО для участников, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по уважительным причинам, пройдет в период с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Где и когда узнать результаты ВНО

Правильные (официальные) ответы на тесты внешнего независимого оценивания публикуются на следующий рабочий день после проведения теста по определенному предмету на сайте Освіта.ua в разделе Відповіді на тести ЗНО.

Ответы на тесты публикуются в виде таблицы, в которой указаны ответы для каждой из пятнадцати тестовых тетрадей, поскольку задачи и варианты ответов к задачам в разных тестовых тетрадях расположены в разном порядке и под разными номерами и буквами.

Для удобства проверки своих ответов на тест вы можете получить свою тестовую тетрадь после завершения теста.

Объявление результатов участников внешнего тестирования по математике и физике состоится не позднее 12 июня 2020 года.

Объявление результатов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины - не позднее 20 июня 2020 года.

Объявление результатов по биологии, географии и химии - не позднее 24 июня 2020 года.

Объявление результатов участников дополнительной сессии ВНО состоится не позднее 22 июля 2020 года.

Результаты тестирования по шкале 100-200 баллов по всем предметам указываются в Информационной карте участника ВНО.

Информационная карта не направляется участникам тестирования, а распечатывается самостоятельно с информационной страницы.

Отметим, что по оценке Украинского центра оценивания качества образования, в 2020 году ВНО будут сдавать более 350 тысяч человек.