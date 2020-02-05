Курьезы фото Мем с Киану Ривзом на небоскребе попал в украинский учебник истории для 10 класса

2020-02-05 12:43 198

В украинском учебнике по всемирной истории обнаружили мем с грустным Киану Ривзом. Так, на снимке книги за 10 класс показана иллюстрация к разделу о строительстве небоскреба RCA Buildings - части Рокфеллер-центра. На оригинальном снимке, сделанном в 1932 году Чарльзом Эббетсом, запечатлены 11 рабочих. Мужчины читают газеты и едят, сидя на высоте более 200 м на строительной балке.

Крайним на балке оказался голливудский актер Киану Ривз. Подобные фотожабы с актером, которого сняли во время перекуса на лавочке в парке, распространены в сети.

В электронной версии издания, которая находится в свободном доступе, действительно можно найти Киану Ривза на 58-й странице.

Как мем попал на страницы учебника и вышел с такой ошибкой в печать, ответственные службы пока не комментируют.

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Курьезы

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