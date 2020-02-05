Украина Украинским водителям преподнесли очередной «сюрприз»

2020-02-05 17:00 180

 

5 февраля в Украине запустили онлайн-сервис для восстановления водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В публикации отмечается, что восстановить удостоверение водителя, не покидая дом, можно с помощью Электронного кабинета водителя. В сервисе можно обменять права и получить их в случае потери или кражи.

Для этого предварительно нужно зарегистрироваться в сервисе. Вход в E-кабинет водителя осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить на чип своей ID-карточки, а также через Bank-id и Mobile-id.

Отмечается, что новый сервис позволит автомобилистам значительно экономить время и деньги при необходимости восстановить удостоверение.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинским водителям придумали очередную "подлянку"

2020-02-01 10:30 1170

Счета за коммуналку увеличатся: украинцам готовят "сюрприз"

2020-01-27 21:00 1104

Доплаты хотят уменьшить в пять раз: украинцев предупредили о "сюрпризе"

2020-01-26 10:00 1194

Украинцам готовят новый "сюрприз" в медицине: все подробности

2020-01-21 19:00 1308

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам разъяснили плюсы внедрения электронных больничных

2020-02-05 18:00 114

Украинским водителям преподнесли очередной «сюрприз»

2020-02-05 17:00 180

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум

2020-02-05 16:30 156

Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко

2020-02-05 10:14 333
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцам разъяснили плюсы внедрения электронных больничных 2020-02-05 18:00 114
Украинским водителям преподнесли очередной «сюрприз» 2020-02-05 17:00 180
Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум 2020-02-05 16:30 156
Шесть квартир в Киеве и более 2 млн дохода - что указал в декларации глава МИД Пристайко 2020-02-05 10:14 333

Лента

19:00 Рябошапка сообщил, когда будут результаты расследования "прослушки" Гончарука
18:30 Украина расширила безвиз с Аргентиной и Монголией
18:00 Украинцам разъяснили плюсы внедрения электронных больничных
17:30 Схождение лавины в Турции: количество жертв приближается к 40
17:00 Украинским водителям преподнесли очередной «сюрприз»
16:30 Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум
15:46 Официальный Пекин призвал Европу и США не раздувать панику из-за коронавируса
15:10 Кабмин привязал зарплаты министров к средним по стране, но вышло по 61 000 грн
14:45 Рада провалила законопроект о пенсиях вынужденным переселенцам
14:13 Кабмин утвердил новую программу интеграции Украины в НАТО