Украина Украинским водителям преподнесли очередной «сюрприз»

2020-02-05 17:00 180

5 февраля в Украине запустили онлайн-сервис для восстановления водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В публикации отмечается, что восстановить удостоверение водителя, не покидая дом, можно с помощью Электронного кабинета водителя. В сервисе можно обменять права и получить их в случае потери или кражи.

Для этого предварительно нужно зарегистрироваться в сервисе. Вход в E-кабинет водителя осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить на чип своей ID-карточки, а также через Bank-id и Mobile-id.

Отмечается, что новый сервис позволит автомобилистам значительно экономить время и деньги при необходимости восстановить удостоверение.