Украина На борту лайнера с коронавирусом находятся 20 украинцев

2020-02-05 20:30 132

В Японии на борту круизного лайнера Diamond Princess, изолированного в порту Йокогамы из-за обнаружения зараженных коронавирусом, могут находиться граждане Украины. Об этом сообщает «Радио Свобод

По информации СМИ, на борту лайнера находятся по меньшей мере 20 граждан Украины. По словам одного из пассажиров, судно Diamond Princess на 14 дней отправят на карантин, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел Украины еще не предоставили официальную информацию по поводу того, действительно ли граждане Украины находятся на борту заблокированного лайнера.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

Marine Traffic сообщает, что лайнер стоит «на якоре» в море у Йокогамы. Ранее в МИД Японии заявляли, что на борту круизного лайнера Diamond Princess среди 2 666 пассажиров и 1 045 членов команды находились граждане 56 стран.

Врачи обнаружили среди людей на лайнере 273 человека, которые контактировали с зараженным гражданином КНР или имели симптомы пневмонии. В настоящее время известны результаты анализов 31 из них: у 10 подтвержден коронавирус — это граждане Японии, Китая, США, Австралии и Филиппин. Все они эвакуированы катерами береговой охраны на берег и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.