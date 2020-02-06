Политика фото Обыски на 1+1: глава СБУ Баканов посоветовал журналистам правильно освещать дело о прослушке премьера

2020-02-06 07:52 378

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала 1+1 не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам главного особиста страны, "журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и всесторонне содействовать расследованию".

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1+1 или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И идти не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела относительно незаконного прослушивания главы правительства", - уверяет Баканов.

В СБУ также признали, что следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам лиц, которые проверяются. В частности, следственные действия по этому делу проводились в отношении министров, представителей власти и УДО. Отдельные чиновники по согласию прошли проверку на детекторе лжи.

Напомним вчера вечером силовики пришли с обыском в здание телеканала 1+1, а также в квартиры журналистов программы Секретные материалы. В СБУ подозревают, что журналист Евгений Куксин слил скандальные записи с премьер-министром Алексеем Гончаруком. На "плюсах" называют обыски незаконными.