Мир Темна конячка на виборах президента США - хто спробує протистояти Трампу

2020-02-06 08:31 168

Ще день-два тому ім’я мера невеличкого американського містечка Саут-Бенд в штаті Індіана Піта Буттеджаджа було абсолютно не відоме широкому загалу, ні в Україні, ані у світі.

Проте сьогодні величезна кількість екпертів і політиків тренуються у його вимові. Бо ж одна справа «просто Піт» для виборців, як культивує сам можливий кандидат у Президенти США від демократичної партії. А інша, - «пан Буттеджадж» - для серйозних аналізів і політичних ток-шоу.

То хто ж цей молодий чоловік з чудернацьким мальтійським прізвищем? А головне, - які його перспективи? Спробуємо розібратися.

Увесь 2020 рік був позначений жорсткою боротьбою між Дональдом Трампом, діючим Президентом США, і Джо Байденом, який протягом двох каденцій Барака Обами обіймав посаду віце-Президента. Складалося враження, що саме ці два політика будуть фіналістами наступною виборчої компанії.

Проте накал цієї боротьби виявився аж занадто надмірним. В намаганні звинуватити один одного в найтяжчих, за американською традицією, злочинах, затяті політичні «друзі» відвернули від себе частину власних прихильників. При цьому більше електорально постраждав Джо Байден. Так виглядає, що навіть ініційовинй демократами імпічмент зіграв на руку діючому главі Білого Дому.

Американці три роки тому проголосували за Дональда Трампа, будучи розчарованими старими традиційними політиками. В пошуку нових обличч їхній вибір зупинився на неординарному, як для тамтешньої політики, епатажному і харизматичному кандидаті від республіканської партії. Як кажуть «на безриб’ї і рак риба».

Той факт, що рівень довіри до нього складає, за останніми опитуваннями, 49% свідчить, з одного боку, про те, що його діями його виборці в цілому задоволені. З іншого боку,- 51 % громадян США досі в очікуванні нових, і скоріш за все цього разу вже і молодих, обличч.

До речі, як свідчать опитування, проведені демократами, з 5 претендентів на те, щоб стати кандидатом від цієї партії на президентських виборах, які мають рейтинг більше 5%, чотири у віці за 70 років. При цьому найрейтинговіші - Сандерс і Байден - мають 78 і 77 років відповідно.

Цілком очевидно, що від республіканської партії на президентських виборах вдруге балотуватиметься Дональд Трамп. Його перевага над всіма іншими претендентами-республіканцями наскільки вражаюча, зокрема 97%, отриманих на праймеріз в Айові, що в деяких штатах керівництво партії просто відмовляється витрачати сили на організацію відповідних заходів.

У демократів навпаки не вирішено ще нічого. Несподівано для більшості оглядачів 3 лютого на праймеріз в Айові лідирує аутсайдер з першої п’ятірки претендентів, якщо вірити загальнонаціональним опитуванням, Піт Буттеджадж. Його 26,8% по-справжньому вражають. Як до речі й четверте місце Джо Байдена з 15,4%, який опинився позаду не лише вічно другого претендента Берні Сандерса (25,2%), а й сенаторки Елізабет Воррен.

З того, що відбулося на перших праймеріз, напрошуються три очевидні висновки.

По-перше, Джо Байден практично втратив шанси стати кандидатом на президентських виборах.

По-друге, американцям вже набридли традиційні вашингтонські політики, до того ж явно не молодого віку. Після яскравих перемог Макрона, Зеленського і низки інших позасистемних кандидатів, наближається час і Нового Світу.

По-третє, далекий від Вашингтонської високої політики «просто Піт» має непогані шанси кинути виклик Дональду Трампу.

Той факт, що з п’яти останніх виборів переможець праймеріз в Айові ставав кандидатом від демократичної партії, говорить сам за себе.

Згідно із загальнонаціональним опитуванням мер Буттеджадж має рейтинг у 7% і перебуває на п’ятому місці з-поміж всіх претендентів-демократів.

На перший погляд ситуація для нього безнадійна. Особливо враховуючи те, що він є відкритим геєм, - безпрецедентний випадок для американської політики.

Хоча в решті він виглядає цілком цікаво для виборців, принаймні для їхньої прогресивної частини.

Успішний мер, колишній військовий-розвідник, знає шість мов, харизматик і просто привабливий, як політик. Мабуть з часів Джона Кеннеді в американській політиці не було наскільки позитивного обличчя.

Проте перемоги в Айові, якщо вона буде офіційно оголошена, явно не достатньо. Дорога до проголошення кандидатом від демократичної партії на президентських виборах 2020 року, а особливо до вступу на посаду в Білому Домі ще дуже довга і терниста.

Чи зможе нова зірочка, яка раптом загорілася на політичному небі США стати справжньою яскравою зіркою, надією Америки, яку треба збирати до купи, і світу, що вже зачекався лідерства США? Питання залишається відкритим. І відповідь на нього залежатиме від декількох факторів.

Перш за все від того, чи зможе недосвічений у великих політичних баталіях 38-ми річний претендент пройти всю дистанцію рівно. Адже попереду 5 місяців виснажливої боротьби. Не кожен здатен розподілити так власні сили і ресурси всієї команди, щоб не зупинитися на півдорозі.

А крім того, важлива позиція важковаговиків, старійшин-демократів. Підтримка того ж Байдена, який вчора фактично втратив шанс стати Президентом США, була би особливо доречна.

Навряд чи знайдеться багато міжнародних оглядачів, які б поставили ставку на ще до недавна невідомого майже нікому нового позасистемного американського політика, яким є Піт Буттеджадж. Більше того, наразі друга перемога на виборах Дональда Трампа видається практично неминучою.

Разом з тим, останні президентські вибори в США, як і в низці інших країн світу, у тому числі й в Україні, показують, що прогнози, - це невдячна справа. Результат, який почує світ після 3 листопада 2020 року, може здивувати всіх.

У США і світу з’явилась надія.

Вадим Трюхан політолог, дипломат

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