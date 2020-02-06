Украина Грипп лютует в Киеве: назван район столицы, лидирующий по количеству заболевших

2020-02-06 17:00 180

Многие киевляне сейчас болеют гриппом или ОРВИ. Среди школьников высокий процент заболеваемости. И чтобы притормозить этот процесс, ежедневно новые школы отправляют на карантин. Хронология такая: если 29 января закрыли всего восемь школ, то уже на 31 января их было два десятка. По данным столичного департамента образования и науки, на 6 февраля из 430 коммунальных школ приостановлены занятия в 256. Полностью закрыли 212 заведения и в 44 отправили на вынужденные каникулы отдельные классы.

Напомним, что на прошлой неделе школьников, подхвативших грипп и ОРВИ, оказалось на 46 процентов больше, чем неделей раньше. В ситуации, когда отсутствует 20 процентов учеников, руководство школы (по согласованию с родителями) либо полностью закрывает заведение, либо лишь частично.

В четверг в столичных школах вынужденные каникулы начались у 171 504 детей в 6 235 классах. Чтобы не отставать по учебной программе, педагоги продолжают дистанционно заниматься с подопечными.

Наивысший процент отсутствующих сегодня в школах Оболонского (94% отсутствующих) и Подольского (80%) районов. Средний показатель по городу — 60 процентов.