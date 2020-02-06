Украина В Киеве подорожала вода. Обнародованы новые тарифы

2020-02-06 19:30 96

 

В Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысили тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Решение было принято во время заседания комиссии 5 февраля.

Как сообщается, для "Киевводоканала" тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% или на 1,34 гривны/куб. м до 11,2 гривны/куб. м.

Кроме того, был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м тариф на водоотвод.

Напомним, в ноябре 2019 года НКРЭКУ повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 9,4% до 9,86 гривен/куб. м.

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