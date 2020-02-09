Украина Стали известны первые финалисты Евровидения-2020

2020-02-09 11:00 225

В субботу прошел первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ .

По данным, ведущим прямых эфиров Нацотбора в четвертый раз стал Сергей Притула, а в роли ведущего бэкстейджа выступил Владимир Бирюков.

Оценивали выступления конкурсантов в этом году певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

Также сегодня на сцене Нацотбора победитель 2018 года MELOVIN представил новую композицию.

22 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

1. KRUTЬ

2. Go-A

3. Jerry Heil