Украина В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются

2020-02-10 16:30 2361

В Украине в 2020 году усложнилась и несколько подорожала процедура перерегистрации газового оборудования (ГБО) на авто после его установки.

Об этом сообщает Автотема, — передает аналитический портал «Хвиля».

В Сервисных центрах МВД (СЦ) больше не принимают документы в соответствии с прошлогодними нормами, теперь в ведомстве требуют другие документы, которые придется оформлять дольше, а по стоимости составят 2500-3000 грн.

Сертификация

После переоборудования авто владелец должен выбрать организацию по оценке соответствия транспортного средства, чтобы в итоге получить сертификат соответствия или же акт технической экспертизы, — говорится в п.13 постановления КМУ от 21 июля 2010 года N 607.

Документы, которые необходимо предъявить в Сервисный центр МВД для регистрации ГБО в 2020:

Паспорт владельца автомобиля, его ИНН код;Акт приема-передачи авто (выдает СТО, которое устанавливало ГБО);

Свидетельство о согласовании конструкции (выдает СТО);

Сертификат соответствия;

Приказ руководителя предприятия о назначении ответственного лица (только для юрлиц).

Как сообщается, стоимость сертификации колеблется от 2100 до 3300 грн. Для этого надо потратить 1,5-2 часа времени, предоставив переоборудованный автомобиль на осмотр специалистам. Кроме машины, владелец также предъявляет акт приема-передачи автомобиля и свидетельство о согласовании конструкции, ему выдаются на СТО. Как правило, собственно сетрификаты соответствии выдают не сразу, а на следующий день, иногда присылают по почте.

Важно, что установка ГБО должно быть проведено в соответствии с ТУ У 45.2-3274809648-002: 2019, иначе сертификацию такой автомобиль не пройдет и он будет возвращен на СТО для доработки.

Если автомобиль соответствует данному стандарту, владелец получает сертификат соответствия на следующий день и подает все вышеописанные документы на перерегистрацию. В зависимости от места производства автомобиля стоимость замены «техпаспорта» составляет 480-500 грн.