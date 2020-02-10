Украина ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине

2020-02-10 20:00 210

 

На 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составляет 3082,98 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн.

12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средняя – 2641 грн), 5,7% – по потере кормильца (средний размер 2916 грн).

Пенсии за выслугу лет получают 5,4% человек, в среднем пенсия составляет – 4500 грн, социальные пенсии занимают 0,7% и составляют в среднем 1644 грн.

Всего в Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн – это работающие пенсионеры.

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