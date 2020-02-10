Украина Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта

2020-02-10 18:00 159

 

Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты.

Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде.

Мест для курения почти не останется. Сейчас по закону в помещениях предприятий, учреждений и организаций должны быть оборудованы специальные места для курения – даже если в их штате нет ни одного курящего работника. Отсутствие такого помещения считается нарушением и предполагает штраф. Места для курения также должны быть помещениях гостиниц, в общежитиях, аэропортах и на вокзалах.

«Единственным местом, где предлагается оставить возможность отвода мест для курения в помещении, являются аэропорты», – говорится в пояснительной к законопроекту.

Курить запретят, в том числе, и на балконах. Также проект закона позволяет местным властям запрещать курить в тех местах, где они посчитают нужным. Сейчас штраф за курение в неположенном месте составляет до 170 грн. Его увеличат до 510 грн.

Все это должно значительно уменьшить курение в Украине. Эта тенденция наблюдается и сейчас: по словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины, за прошлый год продажа сигарет в стране уменьшилась с 56 млрд до 45 млрд штук.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля

2020-02-10 18:30 129

Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий

2020-02-10 17:30 486

Новая миграционная политика Польши: что нужно знать украинцам

2020-02-10 15:30 357

Китайские ученые дали официальное название убийственному коронавирусу

2020-02-10 09:30 273

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта

2020-02-10 18:00 159

От двух тысяч гривен: вызов "скорой" на дом хотят сделать платным

2020-02-10 17:00 504

В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются

2020-02-10 16:30 2361

Упавший в обморок в Киеве китаец вызвал панику среди украинцев

2020-02-10 14:00 141
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта 2020-02-10 18:00 159
От двух тысяч гривен: вызов "скорой" на дом хотят сделать платным 2020-02-10 17:00 504
В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются 2020-02-10 16:30 2361
Упавший в обморок в Киеве китаец вызвал панику среди украинцев 2020-02-10 14:00 141

Лента

19:00 Объявлена эвакуация украинцев из Хубэя
18:30 Кабмин перечислил бесплатные медицинские услуги, которые предоставят украинцам с 1 апреля
18:00 Украинцам запретят курить на балконах: Детали нового законопроекта
17:30 Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий
17:00 От двух тысяч гривен: вызов "скорой" на дом хотят сделать платным
16:30 В Украине изменили порядок сертификации авто с ГБО: цены кусаются
16:00 Украина отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе
15:30 Новая миграционная политика Польши: что нужно знать украинцам
15:00 Марусе Зверобой избрали меру пресечения
14:30 Люди от Порошенко предлагали грузинскому генералу деньги за отказ от версии причастности грузинских снайперов к расстрелам на Майдане - американские СМИ