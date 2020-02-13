Украина Синоптик рассказала, какой погодой порадует украинцев День святого Валентина

2020-02-13 17:30 249

 

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в стране потеплеет.

Об этом она написала в Facebook.

В большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, он ожидается южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце.

Лишь в западных областях - облачно, будет падать мокрый снег и дождь.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +1 +6 градусов, на юге +5 +8, в Крыму до +10 градусов.

В Киеве 14 февраля - без осадков. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коронавирус в Украине: защитят ли маски от болезни

2020-02-13 20:00 96

Хуже коронавируса: в Украине от смертельной инфекции погибло 26 человек

2020-02-13 17:00 321

Перенос Дня Святого Валентина в Украине: у Епифания назвали новую дату, детали

2020-02-13 16:30 2172

НБУ обновил курсы валют: сегодня доллар и евро подорожали

2020-02-13 12:44 303

Еще новости в разделе "Украина"

Коронавирус в Украине: защитят ли маски от болезни

2020-02-13 20:00 96

Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить

2020-02-13 19:30 126

НБУ обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах

2020-02-13 18:00 213

Синоптик рассказала, какой погодой порадует украинцев День святого Валентина

2020-02-13 17:30 249
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Коронавирус в Украине: защитят ли маски от болезни 2020-02-13 20:00 96
Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить 2020-02-13 19:30 126
НБУ обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах 2020-02-13 18:00 213
Синоптик рассказала, какой погодой порадует украинцев День святого Валентина 2020-02-13 17:30 249

Лента

20:30 Эксперты рассказали о зарплатах украинцев в Польше
20:00 Коронавирус в Украине: защитят ли маски от болезни
19:30 Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить
19:27 Сирийско- Прокурорский бизнес по-одесски
19:00 "Слуги народа" поедут на учебу в США: подробности
18:30 Украина бросила вызов России в ООН: официальное заявление
18:00 НБУ обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах
17:30 Кому та за скільки продається журналіст Добродомов?
17:30 Синоптик рассказала, какой погодой порадует украинцев День святого Валентина
17:00 Хуже коронавируса: в Украине от смертельной инфекции погибло 26 человек