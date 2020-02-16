Украина В Житомире сотрудников китайской компании отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

2020-02-16 09:01 123

В Житомире китайских работников, которые занимаются постройкой объездной автодороги в город, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу, около 40 работников из КНР работало на объекте", - уведомили в Житомирской ОГА.

По данным Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля вернулся один работник, которому провели медицинский осмотр. Руководство компании, что занимается строительством дороги, решило изолировать сотрудника на 14 дней.

"В дальнейшем, все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", - добавили в ОГА.